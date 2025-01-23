今回ご紹介するのは、キャンドゥのおしゃれなキューブ型カレンダー。正真正銘本物の木製でぬくもりたっぷり♡年が変わってもずっと使えるのでエコ＆経済的です！コンパクトサイズで飾りやすく、インテリアに馴染みやすいのも◎調べると他所だと2、3,000円するものが多い中、こちらは300円とお買い得ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：万年カレンダー木製キューブ型価格：￥330（税込）サイズ（約）：120×70×