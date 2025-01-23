気象庁によると、２３日午前８時９分ごろ、地震があった。震源地は福島県会津。震源の深さはごく浅い。地震の規模を示すマグニチュードは４．６と推定。この地震による津波の心配なし。震度４を観測したのは、檜枝岐村。震度３を観測したのは、南会津町、日光市。