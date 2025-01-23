ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２３日、総合司会を務めるＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。安住アナは、月に一度の出張中継で沖縄・那覇市のＲＢＣ琉球放送から出演した。その中で「最近、沖縄、ネットで中心に活躍している」という「牛おばぁ」を紹介した。金髪に全身ピンクの衣装の「牛おばぁ」は、いきなり安住アナとハグ。衝撃の登場に東京のスタジオで進行を務める江藤愛ア