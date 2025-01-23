日本時間８時００分に韓実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第4四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第4四半期）08:00 予想0.2%前回0.1%（前期比) 予想1.5%前回1.5%（前年比)