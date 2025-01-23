中国証監会本日10時に記者会見第2次貿易戦争に向け株式市場安定化策を発表へ 中国証券監督管理委員会（証監会）は本日、日本時間10時に記者会見を開き米中「第2次貿易戦争」に向け株式市場安定化策を発表する。 中国当局は第2次貿易戦争に対処するため、国内上場企業への年金投資額を増やす計画を含む一連の株式市場安定化策を発表した。当局は大手保険会社に中国株投資を増やすよう指示、上場企業には自社株買いを増や