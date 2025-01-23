東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値156.53高値156.71安値155.36 158.39ハイブレイク 157.55抵抗2 157.04抵抗1 156.20ピボット 155.69支持1 154.85支持2 154.34ローブレイク ユーロドル 終値1.0409高値1.0457安値1.0393 1.0510ハイブレイク 1.0484抵抗2 1.0446抵抗1 1.0420ピボット 1.0382支持1 1.0356支持2 1.0318ローブレイク