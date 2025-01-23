バイエルン・ミュンヘン戦の後半、ゴールを決めるフェイエノールトの上田（中央）＝ロッテルダム（共同）【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は22日、オランダのロッテルダムなどで1次リーグ第7戦の9試合が行われ、フェイエノールト（オランダ）の上田綺世がホームのバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）戦で2―0の後半38分から出場し、同44分に追加点を挙げた。CL通算2点目。チームは3―0で