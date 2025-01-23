日銀は1月23〜24日の金融政策決定会合で利上げに踏み切る可能性が高くなった。日本株は買いでいいのだろうか（写真：ブルームバーグ）先日、大手メディアで、私も含む市場関係者70名による「2025年市場アンケート」が公表された。それによると、日経平均株価の年間高値予想は平均4万5156円。同安値予想は平均3万6217円だった。安値の時期は3月が最多、高値の時期は12月が最多だった。私の年間予想は「高値が4万2000円で安値は3万10