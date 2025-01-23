２２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円５３銭前後と前日に比べて１円００銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１６２円９３銭前後と同８０銭程度のユーロ高・円安だった。 トランプ米大統領の関税強化への警戒感などから米長期金利が上昇し、日米金利差の拡大を意識したドル買い・円売りが先行した。また、トランプ氏が２１日に米国の人工知