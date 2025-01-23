23日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝156円45銭前後と、前日午後5時時点に比べ41銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝162円83銭前後と40銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース