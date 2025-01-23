― ダウは130ドル高と3日続伸、Ｓ＆Ｐ500は一時最高値を更新した。IT･ハイテク株への買いが強まった ― ＮＹダウ 44156.73 ( +130.92 ) Ｓ＆Ｐ500 6086.37 ( +37.13 ) ＮＡＳＤＡＱ 20009.34 ( +252.56 ) 米10年債利回り4.605 ( +0.022 ) ＮＹ(WTI)原油 75.44 ( -0.39 ) ＮＹ金 2770.9 ( +11.7 ) ＶＩＸ指数15.10 ( +0.04 ) シカゴ日経225先物 (円建て)39805