2025年1月20日、台湾メディアの三立新聞網によると、台湾のSNS上で「日本で台湾よりはるかにお金がかかるものは何？」という問い掛けが注目を集めている。記事は初めに、台湾の若者向けSNS・Dcardでネットユーザーが「日本は生活費や物価が高いという人がいるが、どう考えても税金や水道料金、電気料金は高いとしても、バナナやイチゴは安いし、地下鉄や新幹線は台湾の捷運（MRT）とそれほど変わらないようにも見える。そこで好奇