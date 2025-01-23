Rich McKayGeorgina McCartney[アトランタ ２２日 ロイター] - １月としては記録的な寒波が米南部のメキシコ湾岸を襲い、テキサス州公安局によると同州ザバラ郡で２１日未明に高速道路「５７号線」での事故で５人が亡くなるなど少なくとも１２人が死亡した。極寒により同州オースティンで２人死亡し、アラバマ州とジョージア州でも死者が出た。国立気象局は２２日に約２０００万人が住む南部全体で冬期気象注意報と警報を発