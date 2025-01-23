TBS系列でドラマ『H2〜君といた日々〜』が放送スタートして、今月で20周年だ。人気漫画家・あだち充の作品群の中でも屈指の人気を誇る『H2』を実写ドラマ化した本作には、多数の人気キャストが出演していた。今回はそんな『H2〜君といた日々〜』の若手キャストを振り返りたい。【写真】『H2〜君といた日々〜』、人気女優にグラビアクイーンも若手キャストの現在本作は、4人の高校生男女の四角関係と、甲子園を目指す球児たち