2025年1月19日、ガザ地区での停戦と囚人交換合意の第一段階において、ハマスの軍事組織アル・カッサム旅団によって解放された後、ラマット・ガンのシェバ医療センターで3人のイスラエル人女性人質が家族と再会した。母親との再会を果たしたロミー・ゴネンさん（写真：GPO／Handout／Anadolu via Getty Images）2025年1月19日（現地時間11時15分）、パレスチナ自治政府ガザ地区を実効支配するイスラム武装組織ハマスとイスラエルの6