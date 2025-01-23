ドジャースは２２日（日本時間２３日）、ロッテからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた佐々木朗希投手（２３）とマイナー契約で合意したことを、正式に発表した。１７日（日本時間１８日）に佐々木が自身のインスタグラムで明らかにしていたが、ド軍は発表していなかった。この日はドジャースタジアムで入団会見も行われる予定で、球団ＳＮＳでは青のスーツ姿で球場入りする姿が投稿されていた。さらに球団ＳＮ