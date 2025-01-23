韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領が、憲法裁判所での弾劾（だんがい）審判で、3回目の弁論に初めて出廷した。そんな尹大統領側は、非常戒厳の理由として、中国による選挙介入を主張している。【画像】非常戒厳めぐる罷免問う弾劾審判尹大統領側の主張は？■弾劾審判に尹大統領出廷尹大統領支持者「尹錫悦大統領、韓国の国民は大統領と共に戦います」応援する支持者の声が響き渡るなか、尹大統領を乗せた車がソウル拘