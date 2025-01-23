カルト的人気を誇る低予算ホラー『悪魔の毒々モンスター』（1984）のリブート版映画『The Toxic Avenger（原題）』が、2025年に米国公開されることが明らかとなった。米が報じている。 トロマ・エンターテインメントが製作した『悪魔の毒々モンスター』は、いじめられっ子の主人公が不良グループに騙され、有毒廃棄物が入ったドラム缶に飛び込んでしまったことで、醜い姿をした“毒々モンス