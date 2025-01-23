多勢に無勢、圧倒的な兵力で迫るサノス軍を前に、盾も砕けて満身創痍のキャプテン・アメリカ／スティーブ・ロジャースは為す術なし。それでも一人立ち向かうスティーブの元に、消えたヒーローたちが続々と出現する。ドクター・ストレンジのポータルを通じて、主役級の仲間たちが全員集結を果たしたのだ。 『アベンジャーズ／エンドゲーム』で配信中 © 2025 Marvel も