からあげ定食専門店「からやま」は、1月24日（金）から、ご飯に合うからあげ定食「旨辛ガーリックからあげと豚キムチ定食」を、全国の店舗で発売する。【写真】食べ比べが楽しめる定食も！新メニュー詳細■「からあげ縁」でも新作発売今回登場する「旨辛ガーリックからあげと豚キムチ定食」は、唐辛子とニンニクで漬け込み、思わずやみつきになる「旨辛ガーリックからあげ」と、高温の鉄板で焼き上げた豚肩ロースに特製タレ