「中国地域を中心とした電力の安定供給を支えるとともに、環境負荷の少ない、低廉な電気を安定してお届けするという当社の使命を果たしていく」 中国電力社長の中川賢剛氏はこう語る。 12月23日、中国電力の島根原子力発電所2号機（松江市）が再稼働した。2011年に事故を起こした東京電力福島第1原発と同じ沸騰水型軽水炉（BWR）で、東北電力女川原発2号機に続く2基目のBWR再稼働となる。 東電福島第1原発の事故後