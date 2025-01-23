【韓国】 実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第4四半期）08:00 予想0.2%前回0.1%（前期比) 予想1.5%前回1.5%（前年比) 【日本】 通関ベース貿易収支（12月）08:50 予想-522.0億円前回-1103.0億円（-1176.0億円から修正）（通関ベース貿易収支) 予想-6848.0億円前回-3842.0億円（通関ベース貿易収支・季調済) 【シンガポール】 消費者物価指数（CPI）（12月）14:00 予