1月第3週の動員ランキングは、スタジオカラーとサンライズの共同制作、監督を鶴巻和哉、脚本を榎戸洋司と庵野秀明が務めるテレビシリーズの劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』が、オープニング3日間で動員35万2500人、興収5億9900万円をあげて初登場1位となった。新作アニメの劇場先行公開でこの成績は立派ではあるが、公開館数は376と、もともと配給の東宝とバンダイナムコフィルムワ&#1254