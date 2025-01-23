■ 昨年来安値を更新した銘柄 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 ] (2037) 金先物ベア 東証ETN [ 2,367.0 | -35.0 | 2,323.0 ] (206A) ＰＲＩＳＭバ 東証グロース [ 263.0 | +2.0 | 256.0 ] (2467) バルクＨＤ 名証ネクスト [ 171.0 | -11.0 | 168.0 ] (2652) まんだらけ 東証スタンダ&#1254