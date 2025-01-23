＜01月22日の十字足示現銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (290A) Ｓｙｎｓ 東証グロース [ 500.0 | +5.93% ] (3416) ピクスタ 東証グロース [ 1,085.0 | -0.18% ] (4766) ピーエイ 東証スタンダード [ 236.0 | +1.28% ] 解説：「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値