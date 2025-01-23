＜01月22日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1439) 安江工務店 東証スタンダード [ 2,139.0 | 0.00% ] (145A) エルイズビー 東証グロース [ 654.0 | +2.83% ] (148A) ハッチワーク 東証グロース [ 2,042.0 | +0.88% ] (1550) ＭＸ海外株式 東証ETF