日本民間放送連盟（民放連）は２２日、インターネット上に無断で投稿された民放のテレビ番組と広告に関する実態調査の結果を発表した。昨年１１〜１２月にユーチューブで登録者数１・５万人以上のチャンネルを調べたところ、少なくとも５４チャンネルで計５７４５件の違法アップロード動画が見つかった。違法動画はアニメやドラマが多く、延べ再生回数は約１７億回に上った。再生１回あたりの広告収入を１円と仮定すると、違法