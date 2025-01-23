2024年、webスポルティーバで人気の高かった記事を発表します。本日は昭和プロ野球の人気連載「江川卓伝」のこちらです！（初公開日 2024年６月21日）連載怪物・江川卓伝〜巨人のエース・新浦壽夫の証言（後編）前編：江川卓の入団時に巨人のエースだった新浦壽夫の矜持＞＞1979年、巨人に入団した江川卓だったが、「空白の1日」問題による余波で、キャンプ、オープン戦の参加禁止、開幕から２カ月間は一軍試合出場禁止のペ