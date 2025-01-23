10時間ほどの“長眠”を心がけているという大谷翔平選手の大活躍もあり、睡眠への関心が高まっている昨今。質の高い眠りのヒントを探るべく、常に健康美を求められる芸能人の“寝習慣”を、プロアスリートに向けて寝具選びも含め総合的にアドバイスを行う「スリープトレーナー」のヒラノマリさんの解説付きで大調査!【写真】“美のカリスマ”田中みな実が愛用する「純金」の頭皮ケアグッズ石田ゆり子も内田理央も寝室の雰囲気づ