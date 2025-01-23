〈《三菱UFJ銀行》10億円を奪った元行員・今村由香理（46）の夫は“4.5億円資産家”だった駐車場収入も「奥さんが徴収に来ていましたよ」〉から続く三菱UFJ銀行で起きた、被害額十億円超にのぼる貸金庫窃盗事件。【画像】逮捕された三菱UFJ銀行の元行員、今村由香理容疑者「元行員の不祥事について」というリリースが発表されたのは、昨年11月22日のことだった。それから1カ月半以上が経った今月14日、窃盗容疑で元行員の今村