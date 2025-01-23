昨シーズン限りでユニホームを脱いだ元日本代表MFの稲本潤一氏が、『Lemiro football』にゲスト出演。現役時代に衝撃を受けた選手を明かした。ワールドカップに３度出場した名ボランチが回想したのが、2001年の国際親善試合で対戦した元フランス代表MFジネディーヌ・ジダンだ。０−５で惨敗した“サンドニの悲劇”と呼ばれる一戦でマッチアップしたレジェンドについて、アーセナルでもプレーした稲本氏は「当時、ボールを寄