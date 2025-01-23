【チャンピオンズリーグ】モナコ 1−0 アストン・ヴィラ（日本時間1月22日／スタッド・ルイ・ドゥ）【映像】南野拓実、30m“爆走ドリブル”→中央突破から敵陣独走開始早々からフルスロットルだ。モナコのMF南野拓実が立ち上がりに、中央からドリブル突破。敵陣の約30mを独走し、左サイドに展開してチャンスを演出した。注目のシーンは、モナコがアストン・ヴィラをホームに迎えたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ