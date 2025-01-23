変な絵（雨穴、双葉文庫）全悪警視庁追跡捜査係（堂場瞬一、ハルキ文庫）青い壺（新装版）（有吉佐和子、文春文庫）ペッパーズ・ゴースト（伊坂幸太郎、朝日文庫）同志少女よ、敵を撃て（逢坂冬馬、ハヤカワ文庫ＪＡ）新たな明日 - 助太刀稼業三（佐伯泰英、文春文庫）お雑煮合戦―食堂のおばちゃん〈１７〉（山口恵以子、ハルキ文庫）ソード・オラトリア〈１５〉―ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外伝（