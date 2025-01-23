ドジャースが、ロッテからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた佐々木朗希投手とマイナー契約で合意したことを２２日（日本時間２３日）、正式に発表した。同日、球団公式ＳＮＳを更新、会見前にドジャースタジアムに到着したスーツ姿で笑顔を魅せる佐々木のショットをアップし「Ｗｅｌｃｏｍｅｈｏｍｅ，Ｒｏｋｉ．（我が家へようこそ、ロウキ）」と記した。佐々木は紺のスーツにドジャーブルーのネクタイを