日本は「おひとり様」に寛容「どこまで’’おひとり様’’で行動できるか？」というトピックは、SNS上や友人との会話内でしばしば登場する。一人牛丼チェーン、一人カラオケ、一人焼肉、一人旅館泊、一人コンサート、一人テーマパーク……など、どうやらおひとり様にもレベルがあるよう。人によって「一人カラオケは余裕！」だったり「テーマパークこそ一人で楽しみたい！」だったりと、おひとり様行動に対する価値観や許容範囲は