日本球界でホークス一筋を貫き、昨年限りで現役を退いた左腕・和田毅氏（43）は、今年もグラウンドに立っていた。球団の垣根を越えて慕われる和田が後輩たちに遺すものとは──。スポーツライターの田中周治氏がレポートする。【写真】「10人近くが参加を希望してくれたので、最後の自主トレを行なうことにしました」最後の“和田塾”に密着「久しぶりに落ち着いた正月でした。おせちをつつきながら、箱根駅伝を見たりして。家