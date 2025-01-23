タレントの堺正章が、フジテレビ系ドラマ『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』(毎週木曜22:00〜)に、きょう23日放送の第3話から出演。主演の香取慎吾と『西遊記』以来19年ぶりにドラマ共演を果たす。堺正章(左)と香取慎吾同作は選挙当選のためにイメージアップを狙い、シングルファーザーの義弟・小原正助(志尊淳)とその子どもたちと暮らすことになった主人公・大森一平(香取)が、次第に家族の問題と真剣に向き合い、や