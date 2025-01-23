最近では、もはや「当たり前」となった企業のSNS活用。自社商品の宣伝だけでなく企業同士の交流も行われるなど幅広い用途で利用されているようです。そんな中、SNSへの投稿動画がきっかけで「人材確保」に繋がった事例を筆者はキャッチしました。“会社の偉い人”がダンスやクイズに挑戦する動画を投稿したことで、新入社員の内定が決まったのが「三陽工業株式会社」。詳しい話を代表取締役の井上直之さん・広報課課長の加賀史穂