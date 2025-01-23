5月30日に公開されるJO1の豆原一成の主演映画『BADBOYS』の追加キャストとして、池粼理人（INI）、山中柔太朗、井上想良の出演が発表された。 参考：JO1 豆原一成、『BADBOYS』実写化で映画初主演初の特攻服は「不安もありつつワクワク」 原作は、田中宏が1988年から1996年まで『ヤングキング』（少年画報社）にて連載し、シリーズ累計発行部数5,500万部を誇る不良漫画。過去に何度も映像化されたが、今回の実