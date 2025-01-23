トヨタ自動車は22日、公式サイトで『アルファード』『ヴェルファイア』のリコール（回収・無償修理）を国土交通省に届けたことを発表した。【写真多数】高級感あふれる質感…トヨタ『アルファード』『ヴェルファイア』PHEVモデル内外装全部見せ同社は「平成26年から令和5年に生産したアルファード、ヴェルファイアの一部車両につきまして、令和7年1月22日に下記内容のリコールを国土交通省へ届け出しました」と報告。対象車両