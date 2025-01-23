西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡2025年1月23日（木）に最も運気が良いのは……？牡羊座ユニークな発想で状況を打開できそうです。エネルギー満タンでパワフル活動も。新しい出会いは友人経由で。牡牛座仕事ではバディとの連携が重要です。お互いの本音を語り合えるチャンスも。美味しい食事を共にすると吉。双子座キラキラした小物を身につけて。美的センスが冴え