ソフトウェア開発プラットフォームのGitHubが、GitHubのユーザーから得られた8400件分のアンケート結果をまとめて公開しました。オープンソースプロジェクトにおけるセキュリティ問題やAIに関連した問題などについて、データが共有されています。Seven years of open source: A more secure and diverse ecosystem - The GitHub Bloghttps://github.blog/news-insights/seven-years-of-open-source-a-more-secure-and-diverse-ecos