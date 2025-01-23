◇欧州CL1次リーグ第7節パリSG4ー2マンチェスターC（2025年1月22日パリ）サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は22日、1次リーグ第7節が各地で行われ、パリSG（フランス）がマンチェスター・シティー（イングランド）に4ー2と逆転勝利。“生き残り”をかけた注目の一戦を制し、決勝トーナメント進出へ望みをつなげた。12ー13シーズンから12季連続でCLの決勝トーナメントに進出、悲願の欧州初制覇を目指すフランスの