【速報！3/7（金）発売決定!!】阿川佐和子、池波正太郎、石井好子、佐藤愛子、武田百合子、村上春樹、向田邦子、森茉莉…37名のたまご好きによる、タマゴ好きのための、玉子についてのアンソロジーエッセイ誕生