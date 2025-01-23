ロサンゼルス・ドジャースの投手補強が止まらず、米球界を驚かせ続けている。ここまで今オフシーズンに、2度のサイ・ヤング賞を獲得した左腕ブレイク・スネルや、日本球界最高峰の投手である佐々木朗希、それに昨季大谷キラーとして好リリーフを見せたタナー・スコットを獲得してきたが、さらに昨季テキサス・レンジャーズで33セーブをマークした抑えのカービー・イェーツ投手をフリーエージェントで獲得した。イェーツは、これま