Sinéad CarewJohann M Cherian［２２日ロイター］ - 米国株式市場は続伸して取引を終えた。Ｓ＆Ｐ総合５００種は日中最高値を更新。動画配信サービス大手ネットフリックスの四半期決算に支援された。トランプ大統領が民間部門による人工知能（ＡＩ）インフラへの最大５０００億ドルの投資を発表したことを受け、テクノロジー株が買われた。Ｓ＆Ｐ５００の主要１１セクターでは、情報技術セクターの上昇率が２．５％で最大