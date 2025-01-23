香取慎吾が主演を務め、志尊淳が共演するドラマ『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第3話（23日放送）から、堺正章が登場。香取とは『西遊記』以来となる19年ぶりの共演作で、“最低男”が住むまちの区長を熱演する。【写真】堺正章×香取慎吾、『西遊記』ぶりの共演！共演シーン写真公開本作は、選挙当選のためにイメージアップを狙い、シングルファーザーの義弟・小原正助（志