お笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃんが22日放送の『水曜日のダウンタウン』（TBS系／毎週水曜22時）に出演。同番組をきっかけに交際していた恋人リチにプロポーズを決意したクロちゃんが、164万円の婚約指輪を現金一括購入するシーンが放送された。【写真】クロちゃんとリチ、破局のきっかけとなったUSJデート番組で先々週より放送されていた「クロちゃんリアル人生すごろく」でついにゴールのマスにたどり着いたクロち