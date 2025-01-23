モデル・菅野結以が自身8冊目の書籍『オルタナ美容 非常識美人の哲学』（扶桑社）を発売した。かつて「白ギャル」文化を生み出し、現在は37歳を迎えた彼女。「『もうおばさんだから』と言った瞬間、女は老ける」と語る菅野の哲学を詰め込んだ本作に対する思いを聞くと共に、彼女が持ち続ける“ギャルスピリット”の真髄を語ってもらった（前後編の後編）。【写真】「年齢を味わいながら生きてます」菅野結以の撮り下ろしカット【12