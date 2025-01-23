元フジテレビアナウンサー・渡邊渚が21日（火）、『おうちで旅する世界の絶品グルメ』（アマノフーズ）のシリーズ、フィンランドとイスラエルのレトルト料理を紹介した。【関連画像】渡邊渚、話題の初フォトエッセイ『透明を満たす』表紙20年にフジテレビに入社、アナウンサーとして活躍していた渡邊渚。23年7月から病気療養のため休職し、24年8月末に退社した。10月1日には自身のInstagramにて「専門治療」が終了したことを報告し